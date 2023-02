Kavalad nipid! Ekspertide heaks kiidetud nõuanded, mis muudavad voodielu märgatavalt kuumemaks

Entusiasm on väga oluline

Jah, kui oled erutunud, on väga lihtne entusiastlik olla, aga seda tuleks hoida ka siis, kui fookus langeb parasjagu partnerile. “Seks on palju rohkemat kui kõigest erinevad teod ja liigutused, mis viivad orgasmini,” teab sekspert Andy Duran. Seega, ära tee mingeid asju ära lihtsalt selleks, et su partner rahul oleks. Leia viise, kuidas seda kõike ka ise nautida.