Kuidas õigesti kukkuda? Proovi juba õhulennu ajal jälgida esimese asjana just seda

„Kukkudes jälgi esimese asjana, et pea ei puutuks vastu maad,“ ütleb Jaapani võitluskunstide treener Reedik Pääsuke . Tahapoole kukkudes keera end instiktiivselt kerra nii, et lõug läheks vastu rinda.“

Kukkumisel ei tohiks maha panna kätt. Tasakaalu kadudes on esmane reaktsioon ennast kaitsta sirge käega, aga see võib lõppeda randmepiirkonna murruga. Mõistlik on kukkuda istmikule- sinikad paranevad mitu korda kiiremini kui luumurrud.