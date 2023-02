Külmik on liiga lärmakas või toit ei säili enam värskena? 5 ohumärki, et külmiku eluiga hakkab lõpule jõudma

Elektroonikafirma LG esindaja Heivo Pork jagab näpunäiteid, mille järgi saab aru, et vana külmkapp hakkab tasapisi otsi andma ning on aeg kaaluda uue seadme soetamist.

Elektritarbimine suureneb

Kui elektriarved on ootamatult tõusnud, kuid kodumasinate kasutusharjumused on jäänud samaks, siis võib energiakulude suurenemises süüdi olla hoopis mõni vigane seade. Külmiku puhul võib kompressori ebaühtlase töö tõttu suureneda ka energiakulu, mistõttu tuleks kaaluda seadme remonti või asendamist uuega. Enne uue soetamist tasuks aga uurida, kas külmikusse on sisseehitatud ka nutitehnoloogia, mis annab võimaluse seadme tööd kontrollida ning rikkeid kerge vaevaga välja selgitada. Tehnoloogia analüüsib külmiku igapäevaseid kasutusharjumusi ning aitab seeläbi vähendada seadme energiakulusid. Samuti saab rakenduse kaudu sisse lülitada külmiku energiasäästurežiimi ning vähendada energiatarbimist ka kodust eemal olles.

Külmik muutub liiga lärmakaks

Kuigi külmikuid ei saa pidada kõige vaiksemaks majapidamisseadmeks, ei tohiks töötava külmkapi müra olla häiriv. Müra võib tekkida nii külmiku rikke tõttu kui ka juhtudel, kui seade on üle kümne aasta vana või vanem kui tootja poolt antud maksimaalne garantiiaeg. Oluline on ka kontrollida, kas külmik on õigesti paigaldatud ning kas seadme külgedel ja taga on piisavalt ruumi ventilatsiooniks. Samuti tuleks veenduda, et kompressor pole liiga tolmune või õhu juurdepääs piiratud.

Külmiku tagakülg on kuum

Külmiku tagakülg peaks olema soojem kui esiosa. Kui aga külmiku tagakülg on nii kuum, et kätt on raske pikalt peal hoida, siis tuleks lasta tehnikul seade üle vaadata. Selleks, et külmiku probleemidele õigeaegselt jälile jõuda, on soovitatav valida selline seade, millel on sisseehitatud nutikas diagnostika tehnoloogia.

Toit ei säili enam värskena