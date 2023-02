Tore märkamine! Naine kiidab taksojuhti: see, mida ta sõidu lõpus tegi, oli ikka ütlemata kena

„Kõik mu sõbrannad siunavad viimasel ajal taksoäppe, et küll tühistatakse, imeliku ooteaja eest kasseeritakse raha ja üleüldse olevat kõik nii-nii halvasti. Minul oli aga reede öösel nii tore kogemus, et mõtlesin selle kirja panna.

Käisin sõpradega väljas ja peale mõnda tundi baaris tiksumist sättisime end koju. Tellisin siis Bolti äpist takso nagu ikka. Sõit oli tavaline, aga kui jõudsime mu kortermaja juurde, siis tänasin, väljusin ja eeldasin, et juht sõidab minema. Kuid ta seisis seal edasi, mina kohmitsesin ukse juures, sest ei leidnud käekotist oma võtmeid. Otsisin neid päris kaua, takso aga seisis ikka edasi. Mäletan, et mõtlesin veel, et huvitav, miks ta seal seisab.