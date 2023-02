Hingelised traumad, mis ei unune. Need on aspektid, mida lapsed oma vanemate kohta kunagi ei unusta

Lapsed ei unusta kunagi, kui neid halvasti koheldi

Ideaalset suhet ei ole olemas ja kindlasti ei ole täiuslikku vanemate ja laste vahelist suhet. Ikka tuleb ette lahkhelisid ja erimeelsusi – see on täiesti normaalne. Loeb see, kuidas te oma probleemid ära lahendate, ja kahjuks peavad paljud lapsevanemad siiani koduseinte vahel füüsilist karistamist kasvatuse osaks. Tegelikult hävitavad nad aga sellega lapse enesehinnangut ja tekitavad viha. Nad panevad lapsed keerulisse olukorda. Lapsed hakkavad vanemaid samal ajal vihkama ja armastama. Lapse hing on õrn, ja kui selle peal kogu aeg tallata, muutub ta ajaga tundetuks.

Lapsed ei unusta kunagi, kuidas üks vanem teist kohtles

Vanematevaheline suhe peab olema lapse jaoks eeskujuks, mis aitab tal endal tulevikus elus õnne leida ja oma suhteprobleeme lahendada. Alati on võimalik, kas siis teadlikult või alateadlikult, et täiskasvanuks saanud laps kordab ka oma suhtes sama skeemi, mida ta nägi oma vanemate puhul.

Vanematevahelised pinged tekitavad lapses ärevushäireid ja paanikat. Selle tagajärjel võib laps otsida probleeme üksnes selleks, et tõmmata enda peale vanemate tähelepanu. Nimelt ei oska vanemad teda kuulata, sest nad on oma probleemidega liiga hõivatud. Peale selle on vanemate suhe ainuke suhtemudel, mida laps hakkab tulevikus järgima.

Lapsed ei unusta hetki, kui nad tundsid turvatunnet

Lapse hirmud on palju suuremad kui täiskasvanu kartused. Väike laps ei suuda vahet teha reaalsusel ja kujutlusvõimel. Vanemad on need, keda laps kõige rohkem usaldab ja kellelt ta otsib turvatunnet, mida ta vajab kõige tundmatu õppimiseks ja avastamiseks. Kui vanemad on aga hirmu põhjuseks, siis on laps täiesti kaitsetu.

Vanemad peavad kuulama ära lapse hirmud ja kartused ilma kritiseerimata ja alavääristamata. Nad peavad pakkuma lapsele turvatunde, kinnitama, et lapse kartustel pole põhjust. See tekitabki lastes suurema kindlustunde ning muudab nad tänu vanemate armastusele ja austusele tugevamaks.

Tähelepanupuudus