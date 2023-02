Lapsevanem, oska märgata! Need on 7 pealtnäha süütut käitumisviisi, millega võid lapsele liiga teha

Lapse võrdlemine teistega

„Vaata oma venda, tema nii ei tee!” — ilmselt kõigil neil, kel on õnn omada venda, on olnud õnn ka seda lauset kuulda. Kui sa võrdled last kellegi teisega, luues teisest osapoolest perfektsuse kuvandi, muudad sa sellega oma lapse minapilti- ta hakkab end tundma luuserina. Kui tood pidevalt eeskujuks venda või õde, tekitab see laste vahel mõttetut rivaalitsemist ja vaenu, mis võib neid saatma jääda pikaks ajaks.

Lapse tunnete pisendamine

Täiskasvanule, kes igakuiselt makse maksab või muretseb liisingu pärast, on ilmselt üsna arusaamatu kui aps on lohutamatu katki läinud mänguasja või maha kukkunud kommi üle. Kuid see ei tähenda, et tal ei ole selleks õigust või põhjust.

Kui laps on endast väljas, on ära kunagi ütle talle, et tal ei ole selleks põhjust või et ta on rumal, et üldse sellise asja pärast nutab. Seda tehes tekitad talle tunde nagu oma emotsioone ei tohiks näidata, see omakorda võib viia aga ärevuse ja depressioonini täiskasvanueas.

Lapsele valetamine

Lapsevanemad kasutavad olukorra „päästmiseks” sageli hädavalesid, mida hiljem, kui laps neid meelde tuletab, eitavad. Ka selline käitumisviis on vale, sest paneb lapse endas kahtlema ja tekitab pikemas perspektiivis ebakindlust. Näiteks kui laps keeldub riide panemast ja sina meelitad teda seda tegema, kodus ootava koogiga, siis pead hoolt kandma selle eest, et see kook hiljem seal ka on.

Armasta tingimusteta

„Ma armasta sind, aga ma tahaksin et sa oleksid tublim!” — on armastusavaldus, mida ühelegi lapsele poleks vaja. Kuigi sa ei mõtle sellega kindlasti midagi halba, kuuleb laps see nii: „ Minu vanemad armastavad mind ainult siis kui ma olen kõiges ideaalne.” Selle asemel, et last sõnadega kaugemale ja kõrgemale meelitada, oska teda pigem vaikselt motiveerida.

Kahtled lapse võimetes