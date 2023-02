Naistearst Dr. Külli Erlang emakakaelavähist: hilises staadiumis pöördumise tõttu sellest haigusest päris terveks ei saadagi

Lisaks on võimalik emakakaelavähki ennetada vaktsineerides. „Emakakaelavähki põhjustav HPV-viiruse vastane vaktsiin on kasutusel üle kümne aasta ja on väga tõhus, ennetades üle 85% emakaelamuutustest. HPV vaktsiin on ohutu ja tal on väga vähe kõrvaltoimeid. Tasuta vaktsineeritakse koolis 13–14-aastaseid tüdrukuid, sest kõige tõhusam on vaktsineerida enne suguelu alustamist. Aga ka hiljem on võimalik ennast vaktsineerida ja kaitsta vähi vastu,“ ütleb dr Erlang.