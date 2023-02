Remont on kulukas ettevõtmine. Sisekujundaja räägib, kuidas tagasihoidliku eelarvega saab kodu uue hingamise

Seinte ja lagede värvimine nõuab ennekõike pealehakkamist ja aega ning on võrdlemisi soodne, kui kõik tööetapid ise läbi teha. Esimene säästunipp on leida kohe õige värvitoon, sest uuesti värvimine on täiendav kulu. Selleks võiks vaadata kodus värvinäidist erineva valgusega ja arvestada, et pärast kuivamist muutub värvi toon tumedamaks. Teine säästunipp on valida hästi pestav värv, sest selle eluiga on pikem. Enamasti on läikivad värvid lihtsamini hooldatavad, aga poest leiab ka matte värve, mida on kerge puhastada. Kolmas tähtis punkt on ettevalmistus – seina võiks eelnevalt kruntida, sest siis kulub toonitud, ja reeglina kallimat, värvi vähem. Kui sein on eelnevalt kruntimata, siis pole põhjust eeldada, et purgist värvist jätkuks nii mitmele ruutmeetrile nagu purgi peal kirjas ja kulud ongi kohe suuremad kui algselt eelarvestatud. Kui seina seisukord eeldab pahteldamist, aga seda mingil põhjusel teha ei taheta, ei tasu loota, et värv või tapeet ebatasasused peidaks, sel juhul võiks eelistada struktuurset seinavärvi või dekoratiivkrohvi.



Tapeedisääst



Üldjuhul on seinte värvimine soodsam kui tapeetimine, aga mõnel puhul võib leida poest soodsalt ühe või kahe seina jagu kvaliteetset tapeedijääki või lihtsalt hea kampaaniapakkumise. Praktilisel kaalutlusel võiks valida seinale tapeedi, mis on pikaealine ja mida on lihtne paigaldada. Pikaealisus ja paigaldamislihtsus on mõlemad säästunipid, sest iga paari aasta tagant on kulukas tapeeti vahetada ja keerulise paigalduse puhul võib väärt materjali kaotsi minna. Enamasti on hea vastupidavuse ja lihtsa paigaldusega fliistapeet, aga võib vaadata ka teisi materjale, kasvõi vedeltapeeti või ise värvitavat tapeeti. Tapeedi paigaldamise lihtsus sõltub suuresti sellest, kas liim kantakse seinale või tapeedile. Kui liim kantakse seinale, on paigaldamine mugavam ja vigasid on lihtsam parandada. Samas näiteks trendika pabertapeedi puhul tasub teada, et selle eluiga on lühem ja paigaldamine pigem keerukas. Tapeediliimi pealekandmiseks võiks olla kasutada lai tugev hari, tapeedi seina külge kinnitamiseks ja silumiseks tapeedilabidas või -hari.



Praagi ennetamise sääst



Selge on, et töötegemise käigus võib juhtuda mõndagi, eriti kui kogemust napib. Seinte või lagede värvimise ja tapeetimise käigus on oluline põhjalik ettevalmistus. Põrandad tuleks katta jõupaberi või kilega, liistud, lülitid ja elektripistikud kas katta teibiga või eemaldada, lae ja seina kohtumispaik katta kvaliteetse maaalriteibiga. Viimane tuleks kohe pärast värvimist eemaldada, seda hiljem tehes võib kuivanud värv koos teibiga seina küljest lahti tulla. Kui mõni nendest ettevalmistavatest töödest tegemata jätta, võib juhtuda, et remondi käigus tekib vajadus uuteks töödeks, mis säästuga kuidagi kokku ei sobi.