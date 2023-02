Ämm tekitab pingeid! Ahastuses minia: ütlesin mehele, et ta emaga enam ei suhtleks

„Oleme olnud neliteist aastat koos ja meil on kolm ühist last. Nüüd, hiljuti, otsustasime endale võtta ka kutsika. Kuigi meil mehega on oma maja ja ämmal oma maja, suutis ta siiski meid teavitada sellest, mida tema arvab kutsika võtmisest.

See vihastas mind hingepõhjani ja ma ütlesin oma mehele, et ta emaga enam ei suhtleks, sest mulle tundub, et ämm tahab lihtsalt meie elu kontrollida! Mees, aga ei toeta mind, vaid arvab, et ma reageerin üle. Ta arvab, et käitun ebamõistlikult, öeldes, et ma ei hooli sellest, kas ämm on meie elus või mitte!“

Naise murekiri on foorumis pannud kaasa rääkima ka mitmed teised kasutajad, kes enamasti soovitavad ämma ignoreerida nii palju kui võimalik.

„Ütle ämmale, et ta leiaks endale elu- tegeleks hobiga ja oma asjadega!“ soovitas üks kommentaator. „Kuidas ta julgeb arvata, et võib teile öelda, mida te võite oma eluga teha ja mida mitte,“ imestas teine.

Samuti leidus neid, kes hoidsid konfliktis mehe poole. „Ma saan aru, milles on probleem, kuid teie asi ei ole öelda oma mehele, et ta ei tohiks oma emaga ühendust võtta, see on samuti kontrolliv.“

Allikas: The Sun

Armas lugeja, anna ka kommentaariumis teada, kuidas sina olukorda lahendaksid? Kas ka Sinul on tulnud sarnaste murdega silmitsi seista?