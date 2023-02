KUULA: Alustab uus podcast Seksuaaltervise ABC

Esimeses sissejuhatavas saates räägitakse lahti, miks me peame üldse rääkima seksuaaltervisest ja seksist ning kuidas sellest rääkima peaks. Selle teema lahkamiseks on saatejuht Jonas Graubergil külas seksuoloog, seksuaalhariduse ekspert ja sekspositiiv.ee looja Kristina Birk-Vellemaa.

Uue podcasti olulisus seisneb eelkõige selles, et seksi ja seksuaalsuse teemadest räägitakse võrreldes varasemaga küll palju julgemalt, kuid tähelepanu tuleks pöörata just sellele, kuidas ja mida räägitakse. „Seksist ja seksuaalsusest räägitakse palju, aga oluline on see, et viisi, kuidas me räägime, mahuks hästi palju empaatiat, kogemuste valideerimist ja tõenduspõhisust,“ selgitab Birk-Vellemaa.