Unelmate tätoveeringust sai igavene häda: pean selle õudusega nüüd elu lõpuni elama

Ebameeldiv lõpptulemus salongist lahkudes, ootas ees ka naist, kes leidis omale ideaalse kehakaunistuse idee sotsiaalmeediast. Tegemist oli õrnajoonelise jäädvustusega, millel on kujutatud nii lilli kui liblikat. Lõpptulemus oli aga naise ootusest sootuks erinev. „Ma nutsin terve kodutee ehk terve 40-minutilise autosõidu aja,“ jätkas ta, näidates fotot tehtud tätoveeringust.

„Liblikas minu seljal näeb välja nagu oleks see koomiksi- või värvimisraamatust,“ nuuksus pisarates naine videos, mis on pärast selle jagamist kogunud 1,3 miljonit vaatamist. Lisaks kurdab naine, et lilled tema seljal, ei ole üldse sarnased neile, mille fotot ta tätoveerijale näitas. „Need on tohutud!“

„Ma olen selle kuradi asjaga sõna otseses mõttes elu lõpuni seotud,“ sõnab ta nuttes videos. Hiljem selgus, et naine oli tätoveerija juures käinud ka varasemalt. Näidanud kavandit ning palunud tegijal selle teha „temalikumaks“.

Paljud arvasid, et tätoveeringul pole väga viga ning andsid lootust, et kui seda varjutada võib see lõpptulemuse päästa.

Lisaks heideti ette, et naine kiitis kunstniku esimese kavandi heaks, ega mõistnud nüüd, miks ta rahule ei jäänud. „See pole lihtsalt see, mida ma tahtsin,“ ütles naine, tunnistades samas, et on tema süü, et ei uurinud kunstniku visandit rohkem.

allikas: The Sun