„Ise olukorda lahendama minna ja end ohtu seada ei ole mõistlik.“ Kas sina tead, kuidas vägivalla ohvreid aidata?

Tänasel üleeuroopalisel kuriteoohvrite toetamise päeval tõdes Euroopa Komisjoni esinduse juht Vivian Loonela, et kahjuks ei ole paljud kuriteoohvrid ning nende lähedased kursis, kuhu pöörduda või kuidas ohvrit aidata. „Meie ühine sõnum ohvritele peab olema: „Te ei ole üksi“. Loomulikult on kõige olulisem kuritegusid ennetada, aga kui inimene on juba kuriteoohvriks langenud, peab ta teadma, kuhu pöörduda ja ta lähedased võiks teada, kuidas ohvrit aidata,“ ning lisas: „Kampaania „Hoia silmad lahti“ eesmärk on panna inimesi rohkem märkama isikuvastast, soolist ja lastevastast vägivalda enda ümber. Oleme Koostöös sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskusegakokku kogunud vajaliku info, mis on esimesed sammud ohvri toetamisel.“

Sotsiaalkindlustusameti töötajad puutuvad iga päev kokku inimestega, kes on pidanud kannatama erinevat liiki vägivalla all. Ohvriabitöötajad teevad tööd iga päev selle nimel, et aidata vägivalda kogenud inimesi ja teiselt poolt on ohvriabi rolliks läbi nende kogemuste aidata ühiskonnal teadvustada ja ära tunda vägivalda. Vägivald ei ole mitte kunagi õigustatud ning selle toimepanemisel lasub vastutus ainult vägivallatsejal .2022. aastal jõudis ohvriabisse 4636 kannatanut. Üldjoontes võib öelda, et 70-80% pöördujatest olid perevägivalla ohvrid.

„On väga oluline, et noores eas õpitaks eristama lubatud ja lubamatut käitumist enda suunal ning teataks, kuidas vägivaldsetes olukordades toime tulla. Mida teadlikum on inimene, seda väiksem on tõenäosus, et ta võib hilisemas elus sattuda manipulaatorite ohvriks,“ ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna esindaja Andrei Liimets ning lisas, et kui inimesel on kahtlus, et tema suhtes pole käitutud eetiliselt, siis ei tohiks selle tundega jääda üksi. Kõhkluse korral saab ühendust võtta ohvriabi kriisitelefoniga 116 006. „Abi on alati olemas ning mida varem pöördutakse, seda suurem on võimalus ennetada sügavamaid tagajärgi,“ sõnas Liimets.