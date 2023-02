Moekunstnik Anu Lensment: ma ei soovi olla see, keda peab eriolukorras aitama ja turgutama

„Koostööfilmi „Erik Kivisüda“ Ukraina kaasprodutsent on noor kaunis daam, kes rahu ajal liikus ringi mööda filmifestivale. Sõja algul nägin postitusi, kus ta Kiievi keldris valmistas linna kaitseks Molotovi kokteile. See andis mulle konkreetse tõuke.“ Anu sai aru, et turvalisus on habras. „Ma ei soovi olla see, keda peab eriolukorras aitama ja turgutama. Ma ei taha kellelegi jalgu jääda ja ohu korral pead kaotada.“