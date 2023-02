Sekspoe hitid, mis sul kindlasti olema peavad!

Orgastilised naudingud naisele

Naine vajab orgasmini jõudmiseks meest või ühte head vibraatorit. Kui seksiisu on madal, on kohe kindlasti aeg vibraator sahtlist välja võtta ja oma seksuaalenergia üles turgutada. Mitte miski ei tõsta libiidot nii efektiivselt, kui üks võimas orgasm.

G-punkti vibraator CoverMe on täpselt paraja suuruse ja taskukohase hinnaga orgasmimasin. Tal on 10 vibratsiooni mustrit ja võimas mootor. Tühjade patareide pärast ei pea sa muretsema, kuna vibraator on taaslaetava akuga. Ja soovi korral võid temaga ka vanni minna. CoverMe reljeefne pea tabab täpselt naise sügavamaid mõnupunkte.



Vaheldus on maailma kõige seksikam asi. Kui tunned, et sinu voodist on miski justkui puudu, siis on kliitorit ja g-punkti üheaegselt stimuleeriv jänkuvibraator see, mida sa vajad. Jänkuvibraatori pehmed kõrvad stimuleerivad kliitorit ja tema vars suriseb samal ajal g-punktil. Kliitori ja g-punkti üheaegne stimuleerimine raputab läbi kogu keha.



Orgastilised naudingud mehele

Mehed masturbeerivad pea iga päev. See on normaalne! Vaheldust on ka masturbeerides vaja. Masturbaatorid pakuvad erinevaid tundega naudinguid ja teevad orgasmid võimsateks elamusteks.



Erektsioonikreem

Erektsioon on mõni päev võimsam ja mõni teine päev vajab turgutamist. Erektsioonikreem stimuleerib peenise verevarustust, erektsioon on jäigem ning kestab kauem. Võrreldes erektsioonikapslitega, on erektsioonikreemi mõju kohene.

Orgastilised naudingud paaridele

Naise kliitoril on 10 000 mõnunärvi. Seks oma mehega on eriti mõnus, kui kliitorit penetratsiooni ajal masseerida. Kuna peenisel sõrmi pole, siis paaride vibraator on just see, mis naine orgasmi saamiseks vajab. Brilly Glam vibraatori pea pulseerib rütmiliselt kliitoril.