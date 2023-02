BITCH 3 | Avameelselt lahutustest, skandaalse Pärnu vestlusõhtu detailidest ja kindlast ohumärgist paari- ja sõprussuhetes

Esimeses saates tuleb külla Brigitte mänedžer Marjen Võsujalg, kes avaldab põneva loo, kuidas ta Brigitte Susannega üldse kohtus. Teemaks tuleb ka legendaarseks saanud „Vallalise kaunitari“ vestlusõhtu Pärnus, et rääkida detailidest, mida avalikkus seni veel ei tea. Samuti avalikustab Brigitte, kas ta on Hendrikuga peale skandaalset õhtut veel kohtunud ning tuleb välja, et üks uskumatu intsident on tõesti juhtunud.