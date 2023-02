Korea elust ja kultuurist võlutud eestlanna tutvustab maailmale kodumaad: Eesti metsa nähes ütlesid paljud, et see on nagu muinasjutumaa!

„See oli kindlasti üks nendest hetkedest, kus tundsin, et kõik unistused võivad täituda,“ meenutab Rakverest pärit Mariel Sandra Korbe (26) päeva, mil Lõuna-Koreasse jõudis. Nüüdseks on ta seal elanud neli aastat ja on justkui sild kahe kultuuriruumi vahel.