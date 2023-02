Kui atraktiivne sa tegelikult oled? Teadus paneb selle kuue lihtsa omadusega paika

Mis teeb kellegi atraktiivseks? Hea küsimus! Lõppude lõpuks see, kes on ühe inimese jaoks köitev, tekitab teises „kas sa teed nalja?“ emotsiooni. Kuid on omadusi, mis on kõikidel atraktiivsetel inimestel – ja tõenäoliselt ei ole need omadused, mida sa eeldad.