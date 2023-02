Kannapööre pornotööstuses: keegi ei tea, et teed end just sellel hetkel väga õnnelikuks!

Peale selle, et audioporno on nagu meditatsioon, on see ka turvaline varjupaik kuulajale, kes alles alustab enda seksuaalelu avastamist. Nimelt kui tavapornos on väga tihti näha domineerimist või lausa teatud määral vägivalda naiste suunas, siis helipornos seda pole. See on soovitav mõistlikumale põlvkonnale, kes on kirglik sillutama teed emotsionaalsemale eluviisile.