Peenis ei ole ainus, mis annab märku! Kuus salajast märki, et sinu testosteroon on liiga madal

Testosteroon on ülioluline lihaste kasvatamisel ja libiido hoidmisel. See on oluline ka luumassi säilitamiseks, punaste vereliblede tootmiseks ja muudeks kehafunktsioonideks. Selle hormooni retseptorid eksisteerivad tegelikult kogu kehas – alates ajust ja lõpetades veresoontega. Kui testosterooni tase on madal, võivad tagajärjed ulatuda jõusaalist või magamistoast kaugemale, ütleb endokrinoloog Bradley Anawalt.