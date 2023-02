See on keeruline. Kuigi päeva esimeses toidukorras pole midagi, mis selle eriti maagiliseks muudaks. Ühes ülekaaluliste naissoost vabatahtlike uuringus leiti, et neil, kes sõid suure hommikusöögi, langes kaal rohkem kui neil, kes sõid madala kalorsusega hommikusööki ja suuremat õhtusööki – isegi kui kalorite kogus oli kontrolli all.