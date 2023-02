Tuksumine kõhus – mida see tähendab ja kas see on ohtlik?

Mõnikord võid tunda kõhus pulseerimist ja võid seda isegi näha. See võib küll tunduda imelik, aga enamasti on see normaalne. Nimelt on suure tõenäosusega tegu aortiga, mis on peamine arter, mis transpordib verd kogu kehas. Aort kulgeb sinu südamest kõhtu.