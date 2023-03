„Noh, tegelikult ikka ei ole nii!“ Uskumused, mis teie suhet kohe kindlasti edasi ei vii

Usud, et sinu partner peaks suutma sinu mõtteid lugeda

Nicholas Epley palus raamatus „Mindwise“ paaridel arvata skaalal 1–5 oma partneri eneseväärtust, võimeid ja eelistusi kodutöödes. Katsest tuli välja, et paarid vastasid 44% ajast õigesti, ehkki uskusid, et neil on õigus 82% ajast.

Kindlasti tuleks ära mainida, et ükskõik kui pikalt te partneriga koos ka ei oleks, siis see ei tähenda, et selle ajaga areneks välja oskus mõtteid lugeda. Suhte kvaliteet sõltub sinu võimest oma partnerit mõista ja vastupidi. Üksteise parema mõistmise saladus ei paista pärinevat mõtete lugemisest, vaid raskest tööst, mille eesmärk on viia meie partnerid olukorda, kus nad saavad meile oma mõtteid avalikult ja ausalt rääkida.

Usud, et suhted toimivad ainult siis, kui nõustute üksteisega kõiges

See usk haakub hästi mõtete lugemisega. Kui oskate teineteise mõtteid lugeda, siis teil ei olegi vaja omavahel suhelda, eks. Võid lihtsalt eeldada, et sinu partner näeb maailma nii, nagu sina seda näed.

Tegelikult ikka nii ei ole. Paar võib omada sarnaseid vaateid, kuid see ei tähenda, et te peate kõiges nõustuma. Pingutuseta suhe ei ole suurepärane suhe – see on hukule määratud suhe. Suhtlemine ja üksteise mõistmine nõuab pingutust. Armastus nõuab tööd. Vastuoluliste uskumuste, ootuste paljastamine ja lahendamine nõuab tööd.

See aga ei tähenda, et pole olemas „õnnelikult elu lõpuni“ suhteid. See on rohkem „nad töötasid oma suhte nimel õnnelikult elu lõpuni“.

Allikas: Your Tango