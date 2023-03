Kas BBL-i ajastu polegi veel lõppemas? Plastikakirurg selgitab, miks protseduur on jätkuvalt kasvutrendis

Kuid viimastel kuudel näib, et suundumus on muutunud. Kui sisestada TikToki „BBL ajastu on läbi“ või „BBL-efekt“ annab see kümneid videoid kasutajatest, kes arutlevad trendi vaibumise üle, mida sageli seostatakse spekulatsioonidega, et osa Kardashiani naistest on lasknud tagumikku vähendada, mis tähendab, et me astume uude trendiajastusse.

Ekspertide sõnul on tagumiku vähendamise operatsioon suurenenud, kuna inimesed tahavad loomulikumat välimust. The Aesthetic Society andmed näitavad samas, et 2021. aastal tehti 37% rohkem tuhara suurendamise operatsioone võrreldes 2020. aastaga. 2020. aastal tehti Ameerikas tuharate suurendamiseks 44 725 protseduuri – see hõlmab rasvasiirdamist ja tuharaimplantaate. 2021. aastal oli selleks arvuks 61 387.

Kirurg Pallavi Kumbla arvab, et inimesed teevad BBL erinevatel põhjustel – kes tahab saada enda tuhara piirkonda rohkem volüümi, kes lihtsalt paremat kuju. Kuid kindlasti on neid patsiente veel palju, kes tahavad väga ekstravagantset välimust. Samuti on sotsiaalmeedial tema arvates suur roll – tihtilugu tulevad patsiendid inspiratsioonipiltidega.

Ehkki BBL on veel väga populaarne, siis Kumbla nõustub, et me oleme vaikselt liikumas tagasihoidlikuma välimuse ajastusse.



Allikas: Insider