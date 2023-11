Ohooo! Pikalt koos olnud paar: inimesi hämmastab siiralt meie voodielu sagedus

Meigikunstnik ning sotsiaalmeedias ühe miljoni jälgijaga mõjuisik Thuy Le rääkis oma TikToki kontol avameelselt oma voodielust. Muu hulgas jagas naine ka seda, et kuigi ta on oma elukaaslasega olnud koos 14 aastat, seksivad nad kaks korda päevas, et oma suhet hoida.

30-aastase naise ülestunnistus jättis tema jälgijad hämmingusse ja paljud arvasid, et naine soovis öelda mitte kaks korda päevas, vaid kaks korda nädalas. Le on teemat kommenteerides aga öelnud, et õige on siiski kaks korda päevas. Ta lisas, et nende suhtes oli aeg, kus naine seksi väga ei nautinud ja teeskles sageli magamist, kui tema elukaaslane voodisse tuli.

See kõik muutus Le jaoks siis, kui naine sattus kuulama taskuhäälingusaadet intiimsusest. „Podcast'is öeldi, et intiimsus on ainus asi, mis eristab meie partnerit lihtsalt meile sõbraks olemisest. Lisaks öeldi ka, et kui suhetes on probleeme , on esimene asi, mis ära kaob, just seks ja intiimsus,“ meenutas naine ja lisas, et intiimsuse puudumine viib sageli ka petmiseni.

„Pärast kõigi nende faktide kuulamist püüdsin lihtsalt meeles pidada, et nüüd on meil vaja voodieluga veidi rohkem vaeva näha. Mina ja mu poiss-sõber oleme koos olnud pikka aega, seega on oluline pingutada ja stressi leevendada.“

Samas ütles Le, et märkab oma tutvusringkonnas sageli neid, kes räägivad seksist kui tüütust kohustusest. „Ma mõtlen siis, et kui nad ei pinguta, võivadki nad oma kaaslasest ilma jääda.“

allikas: The Sun