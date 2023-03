Uutmoodi käitumine paljastas värske kallima ootamatu vale: see tundus mulle kahtlane!

„Kohtusin mõned aastad tagasi toreda mehega, meil klappis omavahel kiiresti nii vaimselt kui füüsiliselt, olime ülepeakaela armunud ja kolisime kiirelt ka kokku. Kui suhte alguses oli tavaline, et käisime ilusates restoranides õhtustamas, spaa-puhkustel ja teatrites, näitustel, ning kõikide nende tegevuste eest soovis mees ise maksta, siis peale kokku kolimist muutus see kiiresti. Järsku ei soovinud kaaslane enam millegi eest maksta! See tundus mulle kahtlane, sest kõikide juttude põhjal oli mees firmas, kus ta töötas, tähtsal ja juhtival ametikohal. Mul polnud siiani olnud põhjust ka tema juttudes kahelda.

Kuid kui see rahateema juba liiga kahtlaseks muutus, hakkasin põhjalikumalt uurima. Ja no mis siis lõpuks selgus - selles firmas töötas mu kaaslane küll, kuid mitte kõrgel ametikohal, vaid hoopis autojuhina. Ja kõik need suhte alguse väljaskäigud tulid hoopis mehe säästudest ja soovist mulle muljet avaldada. Kuna tegu oli armsa inimesega, pidasime maha tõsise jutuajamise ning oleme siiani koos. Aga teist sellist valet mina enam ei andestaks. Tegin talle ka selgeks, et ta kõnnib nüüd pikka aega ikka päris õhukese jää peal.“ - Ene, 45