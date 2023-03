Ka Rowena osales antud kohtuprotsessil, küll aga toetava tunnistajana. Rowena ütleb, et on vaja #MeToo liikumise teist lainet, et kukutada inimesed, sealhulgas advokaadid, kes aitasid varjata Weinsteini alatuid kuritegusid. „Ma loodan väga, et uus vanglakaristus pakub tulevasele 111-aastasele Weinsteinile jätkuvalt rahu,“ ütleb ta ja lisab, et tööd on samas veel palju teha.