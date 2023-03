Porno normaliseerib seksuaalset vägivalda: pea pooled noortest usuvad, et naised ootavad või naudivad karmi seksi

Uuringusse kuulus 1000 16–21-aastast noort. Esmalt uuriti vastanutelt, et mis oli nende vanuseks, kui nad esimest korda pornot nägid või vaatasid. Keskmine vanus, mil lapsed pornot esimest korda nägid või vaatasid, oli 13. „Ma tõesti usun, et kui me vaatame 20 aasta pärast tagasi, siis me oleme šokeeritud sisust, millega lapsed kokku puutusid,“ ütles Inglismaa lastevolinik Dame Rachel de Souza.

Paljud noored teatasid, et vaatasid vägivaldset pornograafilist sisu, kusjuures 79% 18–21-aastastest on näinud videoid, mis kujutavad sundivaid, alandavaid või valu tekitavaid seksuaalakte enne 18. eluaastat.

Volinik ütles, et mure on seksuaalse vägivalla normaliseerimise pornograafia kaudu, kuna uuringus osalejad vastasid üheselt, et vägivaldne pornograafia mõjutab otseselt käitumist. 47% vastanutest väitsid, et tüdrukud „ootavad“ seksis füüsilist agressiooni – nagu näiteks kägistamist või laksu andmist. Veel 42% väitis, et enamik tüdrukuid naudivad seksuaalset agressiooni.

Uuringus leiti ka, et paljude noorte jaoks ei olnud pornoga kokkupuutest loobumine võimalik, kuna sisu ei näe sageli täiskasvanutele mõeldud saitidel. Enamik ütles, et nägid pornograafilisi videoid ja pilte esmakordselt Twitteris. Enamik noori – 58% poistest ja 42% tüdrukutest – teatasid, et otsivad ise pornograafilist sisu. Kusjuures iga kolmas otsis tahtlikult sisu, mis hõlmab füüsilist agressiooni, sundimist ja alandamist.

„Need vastused näitavad, et me ei saa alahinnata seda laste arvu, kes puutuvad igapäevaselt kokku veebipornoga,“ ütles NSPCC lasteohutuse veebipoliitika juht Richard Collard ja lisas: „See on murettekitav, millist mõju võib noortele porno vaatamine avaldada ja kuidas see omakorda väljendub seksis ja tervislikes suhetes. Lapsi tuleb kaitsta seda tüüpi sisu nägemise eest.“

Allikas: Cosmopolitan