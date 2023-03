Mõned märgid ei peta! Võid nüüd rõõmustada, sest oled lõpuks leidnud õige Hr. Õige

Te olete valmis kompromisse tegema

Kompromisside tegemine ongi suhte võti. Kui sa oled järeleandlik ja paindlik, valmis kompromisse tegema vajaduse korral, siis on see märk, et te sobite.

Ta oskab sind ära kuulata

Hea partner kuulab sind ja kuulab tähelepanelikult, kui sul on temale midagi tähtsat öelda, ka siis, kui teda see absoluutselt ei huvita. Oskus kuulata ja jätta teisele inimesele aega rääkimiseks ka siis, kui tema jutt meid üldse ei huvita, näitab, et see inimene on väärt sinu aega ja tähelepanu. Vaata ise, kui sa räägid oma kaaslasele oma töökaaslastest ja nende probleemidest, küsi pärast tema käest, kui palju ta meelde jättis sinu jutust ja kui palju ta kõrvust mööda lasi oma telefoni vaadates.

Sa tunned end temaga koos olles hästi

Tänu temale oled sa muutunud enesekindlamaks. Ta rahustab sind, kiidab sind ja teeb sulle komplimente, tuletab sulle meelde, kui tore inimene sa oled. Ära suhtle sellistega, kes kogu aeg teevad sulle etteheiteid selles suhtes, kuidas sa mõtled ja kuidas sa välja näed, sellisel puhul on tegu toksilise suhtega. Hea partner, kes sinust hoolib, tahab, et sa oleksid õnnelik ja ei kahtleks iseendas. Kui sa hakkad iseendasse rohkem uskuma, ei ole sul vaja kahelda enam iseendas ega milleski muus.

Teil on samad väärtushinnangud

Teil ei pea olema tingimata samad huvid. Mõnikord on isegi hea, kui te teineteist täiendate erinevate huvialadega, mis teid köidavad, siis on ka jutuainet rohkem. Tähtis on, et te liigute samas suunas ja et teil on samad väärtushinnangud. Te olete üks meeskond ja peate olema samal lainel. Te peate tegema seda, mis on teile tähtis. Kõik, mis on tähtis sulle, peab olema samuti tähtis sinu kaaslasele.

Sa ei karda talle rääkida sellest, mida sa mõtled