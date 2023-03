Proovid järele? Margot Robbie jagab ootamatut trikki, mis aitab tal pärast pikka päeva lõõgastuda

Margot Robbie paljastas ebatavalise harjumuse, mida ta duši all teeb, et aidata tal pikast võttepäevast lõõgastuda. Nimelt võttepäevalt koju jõudes meeldib talle lõõgastuda õlleduši all- see tähendab seda, et ta avab pudeli juba duši all!

Legend räägib, et kui Margot oli 2016. aasta komöödia „Whiskey, Tango, Foxtrot“ võtteplatsil, rääkis näitlejanna kostümeerijale, et ta ei jõua koju minemist ära oodata ja see, mis sealt järgnes, muutis ta elu igaveseks.

Margoti sõnul vastas kostümeerija talle samaga: „Mina ka. Ma ei jõua ära oodata, et koju minna ja üks õlledušš võtta. Ma mõtlesin, mis on õlledušš?“ Selgus, et naised rääkisid täpselt samast asjast!

Margot jätkas: „Ta ütles, et joob kuumas vannis või duši all jääkülma õlut ja see annab talle hea une. See kõlab ideaalselt! Niisiis nüüd, kui ma töölt koju jõuan ja selleks aega on, võtan ma alati ühe õlledušši või õllevanni.“



Allikas: Daily Star