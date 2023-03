TikToki staar, kes pesi end eelmisel aastal ainult 37 korda, väidab, et on puhtam kui kunagi varem!

27-aastane naine väidab, et ta ei haise tänu mikrobioomi tasakaalule, mis on kehas elavate bakterite ja seente kogum. Aella kirjutas Twitteris: „Kui mõni inimene, kes peseb end iga päev šampooniga ja järsku lõpetab selle tegevuse, on tema juuksed kohutavad ja rasvased. Kuid kui olete püsiv ja ettevaatlik, kohaneb teie keha. Ma teen endiselt kehahooldust.“

„Ma olen ettevaatlik, et mitte kasutada seepi kaenlaalustes, sest see näib suurendavat lõhna. Tavaliselt nühin tugevalt märja pesulapiga ja panen deodorandi peale ning see toimib suurepäraselt,“ rääkis Aella enda pesemisrutiinist.

Twitteri kasutajad olid Aella postitusele vastates eriarvamusel. Mõned toetasid, samas kui paljud teised olid mures. „Mida kauem stiimul püsib, seda vähem tundlikumaks meie närvisüsteem muutub selle suhtes. Sa haised, tüdruk. Sa lihtsalt ei tunne enda lõhna,“ kirjutas üks.

Üks kasutaja siiski nõustus Aellaga ning ütles: „Ka mina ei käi sageli duši all ja nõustun sinuga. Lisaks sellest ajast alates, kui hakkasin juukseid harvem pesema, on juuksetugevus,-paksus ja nende puhtana hoidmine oluliselt paranenud.“

Mõned teadlased on öelnud, et kuigi see võib sotsiaalsetel põhjustel olla vastuvõetav, ei ole iga päev duši all käimine eluliselt tähtis. „Nahk on isepuhastuv. Küürimine aitab eemaldada füüsilist mustust ja tugevdab puhtuse tajumist, kuid see pole vajalik,“ ütles eriarst Derrick Phillips.

Allikas: Daily Mail