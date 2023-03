Kõik, keda on kunagi petetud, teavad, mis on valu ja alandus ning see kui raske võib olla hiljem normaalse elu jätkamine. Pärast seda tõotavad mõned inimesed, et ei armu enam kunagi, mõned uputavad oma kurbust jäätisevannidesse ja seebiooperitesse ning teised plaanivad oma petmispartneritele kätte maksta.