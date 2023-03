Noore mehe keeruline siseheitlus: iga kord kui mu kaaslane seda mainib, haarab mind paanika

„Kui ma olen mures, siis ma pidavat hakkama väga palju rääkima ning seda etteheidet kuulen oma elukaaslaselt igal õhtul,“ räägin mees ja tunnistab, et tema mure põhjus on 23-aastase elukaaslase soov pere luua.

„Viimasel ajal on mu sõbranna hakanud rääkima pere loomisest. Ta tahab palju lapsi. Kuid iga kord, kui ta seda mainib, hakkan ma sisemiselt paanitsema.“ Mehe sõnul ei ole põhjus selles, et ta lapsi ei tahaks, kuid pigem hoiab teda tagasi mure hakkamasaamise ees.

„Praegu me veel saame oma arveid tasuda, kuid kui hinnad samas tempos ja pidevalt tõusevad, ei saa me ka seda enam teha. Ma olen nii mures, sest kui ütlen talle, kuidas ma end tunnen, siis ta tõenäoliselt jätab mind maha. See kõik käib pidevalt mu peas ringiratast