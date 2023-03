Kas iluoperatsioonil saab alati ilusamaks? Plastikakirurg: kui keegi lubab kindlat tulemust ja rahulolu, on see kahtlane

Tänapäeval on võimalus muuta enda välimust, kui miski häirib. Siiski ei maksa oodata, et iluoperatsioonid on lihtsad ja seal komplikatsioone ei juhtu. Inimene läheb iluoperatsioonile ilusaks saama, ja kui midagi läheb nihu, on šokk suur.

Tipp-plastikakirurg toob esile selle, et inimesed tihti ehmatavad, et kõik on sinine, haav punane – aga selline ju haav ongi. Nii näitab ta patsientidele enne pilte, mis neid ees ootab. „Kui ei teki läbiklopitud tunnet, ütleb inimene, et läks hästi. Aga kui tekib, kuulub see lihtsalt paranemise juurde,“ ütleb ta.