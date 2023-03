NAISTEPÄEV on tulekul! Nipid, kuidas kingiks saadud lilli kauem värskena hoida

Kas teadsid, et lillede mõju sinu meeleolule on päris? Rutgersi psühholoogiaosakonna 10-kuulise uuringu kohaselt leidsid teadlased, et lilledel on vahetu ja pikaajaline mõju emotsionaalsetele reaktsioonidele, meeleolule, sotsiaalsele käitumisele ning isegi mälule. Lilli on küll tore saada, aga tihtipeale ei hoolitseta nende eest õigesti – kuidas seda siis teha?