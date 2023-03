Kohtingutest kopp ees? Nii saad enda kohtinguelu oluliselt huvitavamaks muuta ja lõpuks ehk ka kaaslase leida

Mine kohtingule kellegagi, kes pole sinu tüüpiline maitse

Üks tõeliselt suurepäraseid asju kohtingurakenduste juures on võimalus filtreerida vasted sinu soovitud konkreetsetele kriteeriumidele. Kuid keemia kellegagi on ettearvamatu asi ja paljud võivad teadlikult (või ka eneseleteadmata) välja filtreerida mõned inimesed, kellega võiks olla hoopis imeline klapp.

Nii et lülita oma filtrid nädalaks välja ja lase end üllatada. Ei, kindlasti ei tähenda see seda, et peaksid oma latti alla laskma, aga anna võimalus mõnele toredale mehele, kes esmalt ei pruugi sinu maitse ollagi – äkki sellest saab sinu üks ägedamatest kohtingutest.

Mine välja kellegagi, kes on veidi kuulus

Kui tutvumisäppi ilmub mõni inimene, kes on omal alal tegija, siis kasuta võimalust ja kutsu ta välja. Alati on põnev kohtuda inimestega, kes on omal alal midagi saavutanud.

Mine kohtingule kellegagi, kelle astroloogia märk on totaalne vastand sulle (ja seda halvimas mõttes)

Jällegi muuda see omamoodi katseks. Otsi üles astroloogia järgi oma vihavaenlane ja tutvu selle märgi esindajaga ehk pöördub õnn hoopis teie poolele? Enne ei tea, kui ei proovi!

Ole kaaslane kellelegi, kellel on juba plaanid tehtud

Äkki on silma jäänud mõni kutt, kes on Tinderisse kirjutanud, et tal on neljapäevasele balletile lisapilet? Või tahab kuskile mujale minna? Lahe, kirjuta ja paku end tema kaaslasena välja!



Allikas: Cosmopolitan