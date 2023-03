Proua tagasivaade: ikkagi oli elust midagi väga olulist puudu. See oli mehelik tähelepanu. Seda Mati ei osanud.

Füüsilise töö tegijat pole tast kunagi olnud, puhas kontoriinimene, istus projekteerimisbüroos. Võib-olla ongi istuv eluviis teda niimoodi vanutanud, et näeb oma aastatest palju vanem välja? Tema keha on lodev ja kaldub priskusele. Meeri ise on veel üsnagi särtsakas. Kui ennast üles klopib, siis võib isegi peeglisse vaadata. Juukseid tuleb sagedasti värvida, et hall välja ei hakkaks paistma, nägu peab korralikult kreemitama, siis võib välja inimeste hulka minna küll. Meeri keha on sitkem ja saledam kui Matil, kuigi pehmeid kumerusi on tal eluaeg olnud ja see talle meeldib. Kõhnad ja luidrad vanainimesed, kelle nägu kortse täis, on koledad. Meeri nägu on siledam. Võib-olla on aidanud igapäevane hoolitsus, aga võib-olla ka emalt päritud head geenid. Ema oli kaua nooruslik ning ütles alati, et mees peab vähemalt kümme aastat noorem olema. Kuidas siis juhtus, et Meeri leidis endast kaheksa aastat vanema mehe, vaikse ja rahuliku, kes ei võtnud viina ega pidanud naistest lugu?