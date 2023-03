Kehakeeleekspert usub, et Meghan Markle kasutas kuninglikke tutvusi ära selleks, et saada, mida tahab

Mahler usub, et Meghan Markle otsus abielluda ja jääda prints Harry kõrvale ainult enda heaolu pärast. „Ma ei näe enda väites mitte ainult ühte juhtumit, vaid seda on aja jooksul palju kogunenud. See, kuidas ta muudab enda pöördumisi või kõnnakut, naeratust ja käte liikuvust. Meghan muudab kiiresti seda, kuidas ja mida ta tunneb, ning teeb seda selliselt, et tema jaoks oleks see kõik kasulikum,“ räägib Mahler.