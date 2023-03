Mehed, kas nõustute? Väidetavalt on meeste arvates need asjad esmakohtingul ebaatraktiivsed

Kuid tuleb välja, et selle asemel mõtleb mees hoopiski, et kas teil on asju, millest omavahel rääkida, kas naine on intelligentne ning kas ta sobib tema ellu. Me küsisime 1000 mehelt, mis on nende jaoks esmakohtingul ebaatraktiivne. 35% ütles halb isiksus ja suhtumine, 34% ütles halb vestlus, 16% halvad kombed ning 14% muud.