Põletikud, haavandid, tursed ja lihaskrambid - kas veenilaiendid võivad olla ohtlikud?

Apteeker selgitab, miks veenilaiendid tekivad, mida saab inimene ise nende tekkimise vältimiseks teha ning mida tuleks teha siis, kui probleem on juba tekkinud. Elva Tervisekeskuse apteegi proviisor Marget Raukas selgitab, et veenid on õhukese seinaga veresooned , kus veenisisesed klapid aitavad vere südamesse pumbata, vajades selleks hästi toimivaid lihaseid. „Veenilaiendite tekkel koguneb veenidesse suuremal hulgal verd ehk tekib liigveresus, suureneb rõhk veenides ning halveneb veeniklappide toimimine, millele aitab kaasa veresoonte vähene elastsus,“ räägib Raukas. Apteekri sõnul võivad veenilaiendid tekkida terves kehas, kuid kõige sagedamini on nad nähtavad jalgadel. Nahaalused veresooned on punnis, keerdunud ja sinakas-lillakad. Nende ümber ja tervel kehal võivad esineda väiksemad punased-lillakad jooned ehk nn ämblikveenid, millega tegeleb enamasti esteetiline meditsiin, kuid need võivad viidata ka tõsisemale haigusele. „Veenilaiendid tekitavad ebamugavust, isegi piinlikkust ning mitmeid vaevusi nagu raskustunne ja valu jalgades, nahavärvi muutused, lööbed ja haavandid,“ loetleb Raukas ning lisab, et veresoonte laienemisega on seotud ka hemorroidid ja nende ära hoidmiseks tuleks vältida kõhukinnisust, mis soodustab veresoonte paisu pärasooles. Kas veenilaiendid võivad olla ohtlikud?

Apteekri sõnul mõjutavad veenilaiendid nahapinna lähedal olevaid veene ning neid ei peeta tõsiseks haigusseisundiks, aga ilma ravita võivad sümptomid süveneda, põhjustada veenipõletikke, haavandeid, turseid ja lihaskrampe. „Harvadel juhtudel tõsisemate veenilaienditega võib esineda süvaveenide trombe. Kui embol ehk trombi tükike liigub kiire vooluga süvaveenist läbi südame kopsu, kus on väga peened veresooned, siis võib see sinna pidama jääda ja tekitada eluohtliku kopsutrombi,“ selgitab Raukas, rõhutades, et arsti juurde peaks pöörduma juhul, kui jalgadel esinevad veenihaavandid, nahk on kahvatu, jalad on valulikud, paistes ja kuumavad, esineb järsk õhupuudustunne ja valu rinnus.



Veenilaienditel on mitmed soodustavaid tegureid



Apteekri sõnul soodustavad veenilaiendite teket vähene liikumine, sest sundasendis istudes või seistes jalalihased ei saa piisavalt tööd ning jäsemetesse koguneb rohkem vedelikku. Sellega kaasneb raskustunne jalgades ja kätes. Veenilaiendite tekkeks on ka mitmeid teisi soodustavaid tegureid: pärilik eelsoodumus, naissugu, rasedus, raske füüsiline töö, ülekaalulisus, suitsetamine ning rasestumisvastased ja hormoonasendusravi ravimid. „Rasedusega tekkinud tursed või veenilaiendid kaovad peale lapse sündi ühe kuu jooksul või peale imetamise lõppu. Iga uus rasedus süvendab venoosseid probleeme, aga kõige selle probleemi ennetamiseks võiks kanda ravisukki või -sukapükse,“ selgitab Raukas.



Abi on nii võimlemisharjutustest kui tugisukkadest



Juba tekkinud veenilaiendite süvenemise ennetamiseks soovitab apteeker teha regulaarseid harjutusi ja 3-4 korda päevas hoida istudes 15 minutit järjest jalgu südame kõrgusel. „Pikkadel reisidel ja tööl olles on hea kasutada kompressioonsukkasid ehk ravisukkasid, mis takistavad vere kogunemist jalgadesse ning hoiavad ära jalgade väsimise ja tursed,“ soovitab Raukas. Kompressioontoodetel on astmeline rõhu jaotus ning rõhku näidatakse millimeetrit elavhõbedasamba kohta (mm/Hg), mis toetab veenivere ja lümfivedeliku ringlust. DEN-id näitavad sukaniidi elastsust. Lennureisidele soovitab apteeker valida väiksema rõhuga sukad, sest tugevama rõhuga sukad võivad hakata pitsitama.



„Kuigi veenilaiendid tunduvad olevat naiste teema, sest nende sääred on rohkem riietuses nähtaval, esineb ka meestel veenilaiendid ning neile toodetud tugipõlvikud ei ole midagi kummalist. Tavainimene ei teegi vahet, kas tegu on ravipõlviku või tavalise sokiga,“ selgitab Raukas ja lisab, et tugipõlvikuid-sukki-sukkpükse saab soetada apteegist või erinevatest tervisekaupadega tegelevatest tervisekeskustest, kusjuures valikus on erinevates värvitoonides ja erineva rõhuga tooted.



„Oluline on valida õige suurus, et neid oleks mugav kasutada. Kindlasti tuleks järgida tugisukkade kasutus- ja pesemisjuhendit, et pikendada nende kasutusaega. Julgen omast kogemusest tugisukki soovitada, sest ka apteegi töös tuleb jalgu pika päeva jooksul väsimusest säästa,“ soovitab apteeker ja lisab, et tõsisemate jäsemete lümfi-või veenilaiendite haigusseisundiga patsientide raviks on perearstidel ravijuhend, mis annab võimaluse osta ravisukki soodusretseptiga.



„Kui veenilaiendid on tekkinud, peaks vältima istuvat ja pikka aega seisvat tööd, eriti väga kuumas keskkonnas. Ka saunas käimine ei ole soovitav. Samuti tasuks vältida pigistavaid riideid, hoida oma toitumine tasakaalus ja loobuda suitsetamisest,“ soovitab Raukas.