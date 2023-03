Kaja Kallas meenutab peaministriks saamist: sain väga palju soovitusi lõigata juuksed maha ja võtta kaalus juurde

„Alguses ma sain väga palju selliseid soovitusi, et lõika juuksed ära, räägi madalama häälega, kanna pükskostüüme, võta juurde (kaalus - toim),“ meenutab Kallas. Saatejuhtide Sandra Raju ja Kairi Killingu hämmingu peale täpsustab peaminister, et viimast peeti vajalikuks selleks, teda tõsisemalt võetaks.

„Need ei olnud üldsegi pahatahtlikud inimesed, vaid nad arvasid lihtsalt, et midagi on minuga „valesti“, sest ma justkui ei sobinud nende hinnangul sellesse positsiooni,“ meenutab Kallas, kelle sõnul oli põhjus lihtne – kõik eelnevad peaministrid olid mehed ning tema ei sobitunud šablooni.

„Ma olen alati olnud naiselik ja mulle on alati kleidid meeldinud ja ma ei lõika oma juukseid ära, kui just ei pea. Mul ei ole midagi viga, ma olen lihtsalt teisest soost ja sellega tuleb harjuda,“ tõdes Kallas ja lisas, et enesekindlust on talle andnud 14 aasta pikkune töö advokaadina. „Ma tean, mis ma olen ja mis ma ei ole.“