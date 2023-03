Kodu korda: inimesed veedavad keskmiselt 6,5 kuud oma elust kodus kadunud asjade otsimisele

„Kodu korrastussüsteemide loomisel tuleks lähtuda kolmest põhimõttest - lihtne, loogiline ja ligipääsetav. Need kolm märksõna annavad sobivate hoiulahenduste leidmisel parima tulemuse – miski ei unune ära ja alati on olemas selge ülevaade olemasolevatest asjadest,“ sõnas elukutseline korrastaja ja Jaapani korrastusmeetodi KonMari konsultant Marie Pärkma.

Korrastades säästad raha

Jättes ostmata ebavajaliku, jääb rohkem ruumi olulistele asjadele. „Korras garderoobikapp aitab raha kokku hoida. Teades, mis sul kapis olemas on ja hoides asju endale nähtaval, saad vältida tarbetute kulutuste tegemist,“ selgitas Pärkma. Selleks, et vähendada igahommikust stressi ja ärevust riiete valimisel, tasub paika panna ka enda jaoks sobivad hoiusüsteemid.

Üks lihtne ruumikorralduslik hoiulahendus on kõikide ühte kategooriasse kuuluvate asjade hoidmine ühes kohas. „Näiteks hoia kodus jalanõusid ühes kindlas kapis või kontoritarbeid vaid ühes elutoasahtlis. Sel moel on sul alati olemas ülevaade, kui palju ühe kategooria asju kodus on, ning vähendad riski asjade juurde ostmisel,“ tõi Pärkma välja.

Võti peitub õigetes hoiulahendustes

Õiged hoiulahendused kodus aitavad leida igale asjale oma koha. „Rääkides riiete hoiustamisest ja garderoobilahendusest, siis ei ole olemas ühte lahendust, mis sobib kõikidele. Oluline on kohandada oma riidekapp selliselt, et saaksid hoida oma riideid alati silmnähtavas kohas, et need ei ununeks. Üheks lahenduseks on näiteks karbid või kastid, kus saad hoida rõivaesemeid nii, et neid oleks sealt lihtne välja võtta. Hoiukastid sobivad hästi nii igapäevaste sokkide kui ka hooajaliste riiete hoiustamiseks,“ sõnas IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro. Erinevad hoiutarvikud maksavad vaid paar eurot, ent aitavad oluliselt kaasa garderoobi funktsionaalsusele.

Castro sõnul on hea idee hoiustada asju, mida kasutad harvemini, vähemnähtavates kohtades. Näiteks hooajalisi riideid ja voodipesu saad hoida spetsiaalsetes kottides voodi all.

„Koduvisiitide käigus oleme näinud, et paljudes Eesti kodudes hoiustatakse asju ebasobivates kohtades. Samal ajal ei leia ideaalselt asjade hoiustamiseks sobivad kohad kasutust. Sagedasti kasutatavaid esemeid on soovituslik hoida alati käepärast, hoiustades neid eesmistes riiulites või sahtlites. See-eest hooajalised või vähemkasutatavad asjad võiks hoida voodi all või kõrgematel riiulitel. Sobivaid hoiulahendusi leidub kodus kõikjale,“ sõnas Castro. Ühtlasi soovitab ta uue hooaja tulekuga panna kalendrisse kuupäev, et vaadata üle kõik oma riided ning otsustada, mida jätta alles ja mida enam vaja ei lähe.