Tasub kuulata! Kui su kaaslane peaks midagi sellist ütlema, siis on see märk, et teie suhe hakkab läbi saama

„Ma vajan natuke aega iseendale.“

Kui mõne tüli või jutuajamise käigus su kaaslane korraga ütleb sulle, et tal on vaja aega iseendale, siis ta ka mõtleb seda. See tähendab, et ta tahab sinust natuke eemal olla. Ta ei taha olla sinuga nii palju koos, ta ei tunne ennast hästi ja vajab aega, et oma tunnetes selgusele jõuda ja teie suhte üle järele mõtelda. Oluline on ära märkida, et me kõik vajame vahel aega iseendale. Kui aga kuuled seda lauset pea iga päev, siis tasub muret tunda.

„Me peame aja maha võtma.“

Kui teine inimene tunneb, et see suhe areneb liiga kiiresti tema jaoks ja tahab aega maha võtta, võib see olla märk, et ta kardab end sinuga rohkem siduda. Kui inimene on armunud, siis ta üldiselt tahab, et asjad liiguksid edasi. Kui su suhe areneb kiiresti ja korraga tahab su kaaslane aega maha võtta, võib see olla märk, et tal on vaja oma elu üle järele mõtelda.

„Sa väärid kedagi paremat kui mina.“

See on kindel märk, et su kaaslane üritab sinust lahti saada, katsudes sulle selgeks teha, et te pole teineteise jaoks loodud ja ilma temata oleks sul palju parem.

„Ma ei arvanud, et sa oleksid tulla tahtnud.“

Kui su kaaslane hakkab ilma sinuta rohkem väljas käima ja tegema plaane ilma sinuga läbi arutamata, siis on ka see märk sellest, et sa ei huvita enam teda. Ilmselt otsib ta võimalust, kuidas sinust lihtsalt eemal olla.

„Ma praegu ei viitsi.“

Kui su kaaslane ei taha sinuga enam füüsilist lähedust, kui ta on kogu aeg tujust ära ja väsinud või tõrjuv, on ka see märk, et ta ei taha sinuga koos olla.