Seekordses episoodis on saatejuhtidel külas sõbrannad Kadi Seling ja Annabel Männamaa. „Ma alustan kohe sellega, et me oleme siin lahutatud klubi (viidates endale, Kadile ja Annabelile) ja Brigitte jäeti altari ette,“ teeb Kristina hoogsa sissejuhatuse tänasesse episoodi.

„Täna me hakkame rääkima seksist. Teate miks? Sest me ei saa seda!“ põrutab Brigitte. Lisaks seksile lahatakse ja analüüsitakse naiste lahkuminekuid ja petmisi. Juttu tuleb muuuhulgas ka sellest, mida on naiste suhtekaaslased neile õpetanud ja millised standardid meeste osas neil kõigil on.