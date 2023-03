3 TRENDI | Rikkalik ja elegantne, kuid soodsalt saavutatav ehk selle kevade sisekujundustrendid

Looduslähedust ja värskust saad koju tuua näiteks erinevate taimede ja lilledega. „Toataimed sobivad kodus praktiliselt kõikjale: põrandatele, taimealustele, riiulitele. Taimi saad valida vastavalt kodusele õhkkonnale, lähtudes nii tubade valgusrohkusest kui ka temperatuurist. Tee selgeks ka, kui palju hoolitsust taimed vajavad. Mõningaid taimi on väga lihtne hooldada, mistõttu sobivad need hästi algajatele taimeomanikele. Mõni taim vajab aga rohkem tähelepanu ja kasvamiseks erilisemaid tingimusi,“ selgitas Castro. Koju võiks valida ka õhku puhastavaid taimi, mis parandavad kodu õhukvaliteeti.

Castro sõnul mõjub kodu harmoonilisemalt, kui seal on vähem segadust ja ebavajalikke asju. „See ei tähenda, et kodu peaks asjadest päris tühjaks tegema, vaid pigem asjade seadmist selliselt, et igal esemel oleks kodus oma koht. Enamik meist tunneb end paremini kodus, mis on korras,“ lisas Castro.