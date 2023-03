NAISTEKA NÄDALAHOROSKOOP | Solvutakse kergesti, kuid senisest lihtsam on avaldada tundeid ja armastust

Esmaspäeval ja teisipäeval on inimestel küllalt kerge üksteise peale solvuda, samas aga on kerge ka tundeid avaldada, armastusest ja hellusest rääkida ning armsamale oma lootusi ja kartusi jagada. Kas teine käsitleb seda suhte rikkumise või rikastamisena, saab teada alles pärast, ent puhtam suhte-eeter on igatahes väärtuslik.