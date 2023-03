Kahekümneaastase suhte lõpetanud Evelyn Mikomägi: kindlasti pole mõtet jääda vinduma

Evelyn paneb siiski südamele, et enne lahkumineku otsuse langetamist tuleks küsida, kas suhtes on olemas mõni punkt, millele toetudes koos edasi kasvada ja areneda. „Kindlasti pole aga mõtet jääda vinduma sellisesse suhtesse, mis pidurdab kasvamist.“

Svenne vastu on Evelynil suur austus ja tänaseks on neist saanud head sõbrad, kes kasvatavad ühiseid lapsi ning austavad üksteise valikuid. „Märtsi keskel tähistame Rootsi mägedes asuvas talvemajas lumelaudadega koos laste sünnipäevi,“ on Evelyn rahul, et uue elumuutusega on harjunud nii eksmees kui ka lapsed.