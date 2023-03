Võta seda kui hoiatust! Nende kahe tähemärgi esindajate jaoks ei tule algav nädal just kõige parem...

Jäärad ei jaksa ilmselt enam oma sünnipäeva ära oodata ja loevad juba päevi. Teised aga ootavad pikisilmi kevade algust. Praegu viibib terve hulk planeete Kalade tähtkujus, muutes valitsevat õhkkonda rahulikumaks. See puudutab ennekõike suhete valdkonda. Saturn sisenes 7. märtsil Kalade märki ja teeb kõik, mis tema võimuses, et pingeid maandada ja muuta koos sellega perspektiive ja tuleviku väljavaateid. Mis puutub aga perspektiividesse, siis Jupiter ja Veenus jätkavad oma tantsu Jäära märgis. See aga tähendab, et tekkimas on mitmed head võimalused. Nende kahe planeedi liit toob head õnne kaasa kõikidele tähemärkidele. Hoolimata sellest võib järgmine nädal tulla natuke keerulisem kahe tähemärgi esindajate jaoks.

Selline planeetide hulk Kalade tähtkujus võib tuua kaasa probleeme Neitsile, sest Neitsi märk jääb Kaladega opositsiooni. Võib juhtuda, et Neitsi kaotab hetkeks pinna jalge alt ja tunneb, nagu hakkaks ta Kalade vetes ujudes uppuma. Isegi kui planeetide seis kokkuvõttes on Neitsi jaoks pigem hea, peab ta arvesse võtma mõningaid takistusi. Praegu on Neitsi märgiga opositsioonis Päike, Merkuur ja Saturn, mistõttu võib Neitsi tunda suuremat väsimust ja kurnatust. Eriti veel seetõttu, et Merkuur on Neitsi enda planeet. Seega pole praegused ajad Neitsi jaoks just kõige paremad. Õnneks kohaneb ta ruttu iga olukorraga ja saab kõigest üle.

Iga kord, kui Kaalude märki on ees ootamas keerulisem nädal, on see peaaegu alati samadel põhjustel: ta tahab kõigiga hästi läbi saada ja teeb kõik, et teistele meele järele olla, andes endast 100%. Ta annab oma aega, et jagada oma arvamust, oma nõuandeid ja soovitusi ja isegi oma tuju, mis pole alati kõige parem. Seega polegi imestada, et ta seejuures ära väsib. Eriti kui võtta arvesse seda, et praegu on Jupiter ja Veenus Kaaludega opositsioonis ehk Jäära märgis. Veenus on aga Kaalude planeet, mis peaks talle tavaliselt head õnne tooma. Jäära märgis viibides ja opositsioonis olles on tema mõju natuke vastupidine. Sellepärast ongi Kaalude olukord praegu nii segane. Tal on raske tempot hoida. Veenus opositsioonis tuletab talle aga meelde, et ta hoolitseb liigselt teiste eest ja peaks rohkem mõtlema iseenda peale. Kui aga Veenus Jäära märgis ei ole Kaalude jaoks kõige parem lahendus, aitab Veenus Kaaludel samal ajal oma mugavustsoonist välja tulla. Hea oleks, kui ta mõtleks natuke rohkem iseenda peale, mis siis, et teised võivad teda süüdistada egoistlikus käitumises. Vähemalt üks kord võib ta seda endale lubada ja seada oma isiklikud huvid ja soovid tähtsamale kohale. See ei tee talle halba. Praegu peavad Kaalud ütlema kõikidele teistele EI ja iseendale JAH.