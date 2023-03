Tasub märgata! Sellised omadused viitavad mehe puhul pesuehtsale seelikukütile

Aga siis võib juba olla liiga hilja. Kõige esimene asi, millele sa võiksid tähelepanu pöörata, on mehe välimus ja riietusstiil. Vastupidiselt sellele, mida me oleme harjunud arvama, käivad naistemehed üsna hooletult riides. Nad ei käi ringi laitmatult riides, kandes kallist ülikonda kandes nagu James Bond. Aga ometi on tema välimuses midagi, mis köidab pilku. Juuksesalk, mis langeb laubale või silmadele. Sarmikas pilk. Natuke avatud särgikael. Mitte midagi pole jäetud juhuse hooleks. Kõik on hoolega välja arvestatud. Hooletu mulje, mis ongi asja mõte.

Ja räägime tema iseloomust. Olgem ausad, ta on ikka väga enesekeskne. Ta räägib praktiliselt kogu aeg iseendast. Ta oskab teiste tunnetega mängida ja teeskleb, et kuulab sind ja et su jutt huvitab teda, aga üksnes selleks, et sind paremini endale võita. Üldiselt on ta selline pealiskaudne, kellega ei saa rääkida tõsistel teemadel, aga kes kogu aeg oma naeratusega mängib ja kasutab oma pilku selleks, et flirtida.

Naistemees on tavaliselt ilus mees, kes tunneb oma väärtust. Ta ei ole praktiliselt kunagi halvas tujus ja naeratab kogu aeg sulle. Kuni selle hetkeni, kui ta näeb mõnda teist kena naist.

Tavaliselt on tal hästi palju naistuttavaid. Enamik neist on tema endised naised. Teised on tulevased. Aga ta suhtleb nende kõigiga kogu aeg, igaks juhuks. Kunagi ei tea ju, mida elu tuua võib.

Teine märk, mis peaks sind valvsaks tegema, on mäluprobleemid, mis tal aeg-ajalt tekivad. Ta unustab kogu aeg, mida ta sulle lubas või siis väidab, et pole üldse midagi sellist öelnud.