FOTO | Armastatud 36aastane näitleja sai järsu pahameele osaliseks: sa näed nii vana välja!

Tassile on kirjutatud inglise keeles „you're doing f*cking great“ (tõlkes „sul läheb kuradima hästi“). Clarke kirjutab postituses, et ta tundis, et seda uut tarkust tasub jagada, ja pildilt kumab läbi ka naise siiras rõõm. Küll aga on ta tavapärasest vähem meigitud ja filmides-sarjades näeb naine näost teistsugune välja, sest sel puhul on kõikvõimas meik oma töö teinud.

Tundub, et taoline tõsiasi on mõnel inimesel märkamata jäänud, sest siiras pilt sai üksjagu pahameelt. Näiteks kirjutas üks inimene, et tema hinnangul näeb naine nii vana välja ja tundub, nagu ta oleks hoopis 50aastane.

Ennast ei hoidnud tagasi ka üks teine kommentaator, kellele jäid ette näitlejanna juuksed. „Mis su juustega toimub, need on hullemad kui minu omad praegu!“ Leidus ka inimesi, kes ei saanud aru, miks naine pildi ilustamiseks mõnda filtrit ei olnud kasutanud...

Kuid negatiivsetele kommentaaridele vastukaaluks leidus hulk inimesi, kes külvasid naise üle positiivsusega ja juhtisid tähelepanu olulisele tõigale, et sotsiaalmeedia ajastul, kus kõik meie ümber on võlts, on vägagi ergastav näha, et ka kuulsad näitlejad jagavad hetki oma igapäevaelust, kus nad ei näe välja üleni sätitud ja glamuursed.

