Enamikul meist on juhtunud, et kohtame kedagi uut ja algul läheb suhtes kõik hästi, kuid ühel hetkel kõik lihtsalt muutub. Kuidas märgata varajasi märke sellest, et kaaslase huvi on juba raugemas?

Seda nimetatakse kummitamiseks (inglise keeles „ghosting„). See on argpüksi pääsete, sest selle asemel, et otse öelda „meie suhe on läbi“, otsustavad mõned lihtsalt mitte enam vastata teise sõnumitele ja kõnedele. Kummitamiseks kutsutakse nähtust ka seepärast, et niisugune käitumine jätab teise poolt mõtlema, mida ta valesti tegi ja kas partneril üldse olid tunded ta vastu.